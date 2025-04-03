Индекс пасхальной корзины: во сколько обойдутся продукты в 2025 году (инфографика) — Finance.ua
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Индекс пасхальной корзины: во сколько обойдутся продукты в 2025 году (инфографика)

Личные финансы
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Индекс пасхальной корзины: во сколько обойдутся продукты в 2025 году (инфографика)
Индекс пасхальной корзины: во сколько обойдутся продукты в 2025 году (инфографика)
За две недели до Пасхи молочная продукция, курятина и большинство овощей продолжают дорожать.
Об этом свидетельствует аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Однако специалисты прогнозируют, что в ближайшие две недели цены на ключевые пасхальные продукты будут оставаться либо на текущем уровне, либо будут иметь незначительные колебания.
Особое внимание в преддверии Пасхи имеют цены на куриные яйца — неотъемлемый атрибут праздника. За последний месяц средняя стоимость десятка яиц подскочила на 9%, достигнув 76,4 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла почти на 30%.
«Высокий спрос накануне праздника будет держать цены на яйца на таком же уровне или может спровоцировать дальнейшее незначительное колебание. Однако уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции с хозяйств населения, что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%», — комментируют в УКАБ.
Также нынешний индекс главной пасхальной выпечки значительно вырос: приготовление 3−4 куличей весом по 500−600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года.
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  • Наибольшее влияние на себестоимость оказывают сливочное масло (подорожало на 71% и составляет 121 грн за 200 грамм), молоко (+31%, 30 грн за 500 грамм) и яйца (+61%, 58 грн за 8 штук).
  • Кроме того, для выпечки кулича нужна мука и сахар, которые за последний месяц несколько подешевели: мука на 8%, а сахар на 6%.
  • Однако это удешевление не компенсирует годовой рост цен: мука все еще на 14% дороже, чем в апреле 2024 года, а сахар — на 13%. Стоимость дрожжей осталась неизменной.
Индекс пасхальной корзины: во сколько обойдутся продукты в 2025 году (инфографика)

Во сколько обойдется пасхальная корзина

Если говорить о стоимости пасхальной корзины, то все зависит от ее наполнения.
  • Бюджетный вариант корзины, включающий кулич, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 грн — на 33% дороже, чем в 2024 году.
  • Если хотите добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 грн (на 23% больше 2024 года).
  • А кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 грн, что на 19% дороже, чем в прошлом году.
Индекс пасхальной корзины: во сколько обойдутся продукты в 2025 году (инфографика)
Традиционный для запекания свиной ошеек прибавил 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году — 275 грн/кг. Сало остается относительно стабильным — 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр, который часто кладут в корзину, вырос на 5% за месяц и на 21% за год — стоит 595 грн/кг.
Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения. Однако по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12−25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается.
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«В этом году главные составляющие пасхальных расходов — кулич, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты питания ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты питания в этот период времени. Хотя потребительская способность населения не улучшилась, но каждый готовится к празднику, и цены значительно снижаться не будут. Также на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому почти за две недели, которые остаются до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5−7%», — подытожил аналитик УКАБ Максим Гопка.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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