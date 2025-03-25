В Украине существенно выросла цена на сливочное масло — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине существенно выросла цена на сливочное масло

Личные финансы
9
С осени прошлого года в Украине стремительно дорожает сливочное масло. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривен.
Как рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по данным Госстата, за год стоимость сливочного масла выросла на 32,2%.
Специалист отмечает, что основной причиной повышения стоимости молочного сырья стало подорожание кормов, связанное с низким урожаем в 2024 году.
«Первая основная причина роста цен на сливочное масло — это рост стоимости кормовой базы, в том числе комбикормов», — пояснил эксперт.
Вторым фактором, влияющим на ценообразование, является повышение стоимости электроэнергии. Производство масла требует значительных энергоресурсов, ведь молокоперерабатывающие предприятия потребляют электроэнергию как для производства, так и для хранения продукции в холодильниках.
«Что происходит сегодня с электричеством? Цена растет. К тому же продолжаются обстрелы», — сказал Пендзин.
Он также отметил, что в тех случаях, когда предприятия вынуждены работать на генераторах, себестоимость продукции еще больше растет.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems