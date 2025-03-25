В Украине существенно выросла цена на сливочное масло — Finance.ua

В Украине существенно выросла цена на сливочное масло
С осени прошлого года в Украине стремительно дорожает сливочное масло. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривен.
Как рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по данным Госстата, за год стоимость сливочного масла выросла на 32,2%.
Специалист отмечает, что основной причиной повышения стоимости молочного сырья стало подорожание кормов, связанное с низким урожаем в 2024 году.
«Первая основная причина роста цен на сливочное масло — это рост стоимости кормовой базы, в том числе комбикормов», — пояснил эксперт.
Вторым фактором, влияющим на ценообразование, является повышение стоимости электроэнергии. Производство масла требует значительных энергоресурсов, ведь молокоперерабатывающие предприятия потребляют электроэнергию как для производства, так и для хранения продукции в холодильниках.
«Что происходит сегодня с электричеством? Цена растет. К тому же продолжаются обстрелы», — сказал Пендзин.
Он также отметил, что в тех случаях, когда предприятия вынуждены работать на генераторах, себестоимость продукции еще больше растет.
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