В Украине существенно выросла цена на сливочное масло — Finance.ua

В Украине существенно выросла цена на сливочное масло Сегодня 04:56 — Личные финансы

С осени прошлого года в Украине стремительно дорожает сливочное масло. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса ( УКАБ ), стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривен.

Как рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по данным Госстата, за год стоимость сливочного масла выросла на 32,2%.

Специалист отмечает, что основной причиной повышения стоимости молочного сырья стало подорожание кормов, связанное с низким урожаем в 2024 году.

«Первая основная причина роста цен на сливочное масло — это рост стоимости кормовой базы, в том числе комбикормов», — пояснил эксперт.

Вторым фактором, влияющим на ценообразование, является повышение стоимости электроэнергии. Производство масла требует значительных энергоресурсов, ведь молокоперерабатывающие предприятия потребляют электроэнергию как для производства, так и для хранения продукции в холодильниках.

«Что происходит сегодня с электричеством? Цена растет. К тому же продолжаются обстрелы», — сказал Пендзин.

Он также отметил, что в тех случаях, когда предприятия вынуждены работать на генераторах, себестоимость продукции еще больше растет.

УНІАН По материалам:

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