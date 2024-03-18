Индекс лучших предприятий Украины — 2024 (инфографика) Сегодня 11:06

Индекс лучших предприятий Украины — 2024 (инфографика)

Опендатабот опубликовал Индекс лучших предприятий Украины — 2024. В перечень попали крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией.

Что это за индекс? Индекс Опендатабот — аналитический инструмент, позволяющий оценить реальное положение и географию украинского бизнеса. Индекс базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабот, финансовой отчетности компаний, информации о связях с рф, санкционных списках и других аналитических инструментах Опендатабот.

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При составлении Индекса Опендатабота-2024 учтены как финансовые показатели (финансовая отчетность компаний за 2023 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня исключены подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из российской федерации. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.

Стоит отметить, что в список не попали коммунальные и государственные предприятия.

«Построенный на финансовой отчетности и выручке компаний Индекс Опендатабот дает полную картину происходящего с украинским бизнесом в 2023 году», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Индекс отражает взгляд на украинские компании с точки зрения актуальных государственных реестров и может расходиться с представлением, созданным в публичном информационном пространстве.

Показатели по «весу» и части отрасли и региона рассчитываются на базе топ-компаний и их обращений. Такой подход позволяет понять и оценить влияние того или иного региона на экономику всей страны, финансовую емкость отраслей и положение крупнейших игроков каждой отрасли.

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