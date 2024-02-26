Как повлияла война на микро-, малые и средние предприятия в Украине — Finance.ua
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Как повлияла война на микро-, малые и средние предприятия в Украине

Казна и Политика
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Как повлияла война на микро-, малые и средние предприятия в Украине
Как повлияла война на микро-, малые и средние предприятия в Украине
Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) являются основой экономики Украины, составляют 99,98% всех субъектов хозяйствования, обеспечивают 74% всех рабочих мест и создают 64% добавленной стоимости.
Об этом говорится в новом исследовании (UNDP) о влиянии войны на микро-, малые и средние предприятия или ММСП в Украине, что дает основательное представление об устойчивости, вызовах и перспективах развития этого важного сектора.
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Более 82% бизнесов, приостановивших свою работу в 2022 году в результате полномасштабного российского вторжения, частично возобновили свою деятельность до конца 2023 года.
Также известно, что представители бизнеса имеют сдержанный оптимизм относительно 2024 года, называя непредсказуемую ситуацию, низкий спрос и дефицит рабочей силы главными вызовами. Однако они не планируют дальнейшего сокращения персонала, что указывает на потенциал экономического восстановления.
Компании отмечают, что планируют постепенно восстанавливать значительные неиспользованные мощности и готовы при необходимости увеличить оборот примерно на 50% в 2024 году.
В 2023 г. предприятия поэтапно вернули довоенный уровень мощностей — в среднем сейчас они используют 53,4%. Согласно прогнозу, в 2024 году этот процент должен возрасти до 56%.
Прогнозы
Несмотря на полномасштабную войну, предприятия адаптировались и сохранили финансовую состоятельность. Но представители бизнеса не решаются искать дополнительное финансирование из-за непредсказуемой среды. Почти 80% компаний не рассматривают возможность привлечения иностранных инвестиций, а в основном полагаются на внутренние ссуды.
Средняя сумма дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для развития средних предприятий в течение трех лет, составляет 950 000 долларов США на компанию. В то время микро- и малым компаниям требуются меньшие инвестиции на уровне от 30 000 до 300 000 долларов США.

Справка Finance.ua:

  • Высокий уровень конкуренции в сфере «Строительство/облицовочные работы». В этой области на одно объявление в среднем — 60 откликов, а средняя з.п. составляет 26 858 гривен. На втором месте — категория «Начало карьеры/Студенты», где количество лиц, претендующих на одну вакансию, составляет 57 откликов. Средняя зарплата — 17 866 гривен.
  • С начала действия программы «Собственное дело» 327 ветеранов и членов семей участников боевых действий уже выиграли гранты. Победители получат 140 млн грн на развитие бизнеса.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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