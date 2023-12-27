Индекс эспрессо: где в Украине самая дешевая и самая дорогая чашка кофе — Finance.ua
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Индекс эспрессо: где в Украине самая дешевая и самая дорогая чашка кофе

Личные финансы
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Индекс эспрессо: где в Украине самая дешевая и самая дорогая чашка кофе
Индекс эспрессо: где в Украине самая дешевая и самая дорогая чашка кофе
Чашка эспрессо в среднем по Украине стоит 30 гривен. Эспрессо — основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость напрямую влияет на цену любого напитка в кофейне.
Об этом сообщает компания Опендатабот, ссылаясь на исследование Индекса эспрессо от Poster POS.
Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: с 15 грн в 2017 году до 30 грн в конце 2023-го.
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Следует отметить, что во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены. Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 грн до 28 грн только в течение 2022 года.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Средняя стоимость по Украине

Дороже всего чашечка кофе стоит в Одесской (36 грн), Донецкой (35 грн) и Харьковской (32 грн) областях.
Самые низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине на Хмельнитчине (21 грн), Сумщине (23 грн), Житомирщине и Виннитчине — по 24 грн соответственно.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • Индекс эспрессо — экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира;
  • он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах;
  • такой индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

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По материалам:
Finance.ua
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