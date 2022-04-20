Имущество Медведчука конфисковать пока не позволяет законодательство — Finance.ua
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Имущество Медведчука конфисковать пока не позволяет законодательство

Сегодня 13:20Казна и Политика
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Имущество Медведчука конфисковать пока не позволяет законодательствоИмущество Медведчука конфисковать пока не позволяет законодательство
Конфисковать имущество и активы народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, в пользу Украины пока не разрешает действующее законодательство.
Однако ситуация может измениться уже на этой неделе.
Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает «Радио свобода».
«Активы Виктора Медведчука можно будет конфисковать в случае принятия Верховной Радой на этой неделе законопроекта 7194. Закон не дает такой возможности. Поэтому эти активы на миллиарды гривен не конфискованы», — отметил он.
По материалам: Радіо Свобода
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