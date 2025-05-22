ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник — Finance.ua

ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник Сегодня 11:45

ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник

На портале «Дія» появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

«Мы начинаем внедрять искусственный интеллект для того, чтобы в первую очередь сделать нашу работу более эффективной. ИИ в „Дія“ будет отвечать на вопросы как люди, работающие в контакт-центре. Помогать гражданам получать услуги и таким образом мы сможем сэкономить много денег, а с другой — предоставить качественный сервис», — пояснил Федоров.

В то же время он отметил, что изначально цифровой агент на портале «Дія» будет отвечать на вопросы типа «Где найти ЦПАУ поблизости?» или, например, как получить определенную услугу, доступна ли она онлайн.

«К тому, что вы сможете ставить задачу ИИ-агента, чтобы он оказывал вам услугу и вы не вводили какие-либо данные, а как условно в Сhat-GPT вы могли получать услугу», — рассказал министр.

Напомним, на днях стало известно, что на портале «Дія» появится искусственный интеллект. По предварительным данным, он будет помогать находить услуги, справки и в перспективе даже будет общаться голосом.

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