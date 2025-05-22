ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник — Finance.ua
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ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник

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ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник
ИИ в «Дії»: Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник
На портале «Дія» появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.
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«Мы начинаем внедрять искусственный интеллект для того, чтобы в первую очередь сделать нашу работу более эффективной. ИИ в „Дія“ будет отвечать на вопросы как люди, работающие в контакт-центре. Помогать гражданам получать услуги и таким образом мы сможем сэкономить много денег, а с другой — предоставить качественный сервис», — пояснил Федоров.
В то же время он отметил, что изначально цифровой агент на портале «Дія» будет отвечать на вопросы типа «Где найти ЦПАУ поблизости?» или, например, как получить определенную услугу, доступна ли она онлайн.
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«К тому, что вы сможете ставить задачу ИИ-агента, чтобы он оказывал вам услугу и вы не вводили какие-либо данные, а как условно в Сhat-GPT вы могли получать услугу», — рассказал министр.
Напомним, на днях стало известно, что на портале «Дія» появится искусственный интеллект. По предварительным данным, он будет помогать находить услуги, справки и в перспективе даже будет общаться голосом.
По материалам:
РБК-Україна
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