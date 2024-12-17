ИИ упрощает рутинные задачи, но не способен решить проблему нехватки рук на стройплощадках — Finance.ua

ИИ упрощает рутинные задачи, но не способен решить проблему нехватки рук на стройплощадках Сегодня 07:46 — Казна и Политика

Использование девелоперами технологий искусственного интеллекта (ИИ) упрощает задачи по обработке данных и маркетингу проектов, однако не решает проблему дефицита кадров на строительных площадках, сообщили украинские застройщики в опросе агентства «Интерфакс-Украина».

«На текущем этапе развития ИИ-технологий решить проблему кадрового голода в строительстве они не могут. Сейчас самая большая проблема строительной отрасли — дефицит квалифицированных кадров, особенно представителей строительных профессий, хотя не хватает и офисных работников. Конечно, цифровые и ИИ-инструменты помогают облегчить работу, сократить количество рутинных задач, но управлять ими должен квалифицированный специалист, знающий, как правильно поставить задачу системе», — рассказали агентству в пресс-службе Saga Development.

Так, АІ-инструменты используются, в частности, для разработки вариантов рекламных стратегий, создания рендеров и визуализаций, сообщил бренд-менеджер группы компаний DIM Александр Полторак. По его словам, в компании чат GPT обучали на основе базы информации о жилищных комплексах девелопера.

«Также используем ИИ для цифровой аналитики в диджитале. В наших планах — создать чат DIM-GPT, который будет заточен исключительно под нужды и задачи компании», — пояснил он.

Как сообщил руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль, даже при ограниченном внедрении ИИ такие технологии позволяют повышать точность принятия решений по маркетинговым стратегиям. При расширенном использовании ИИ может помочь с автоматизацией процессов управления проектами, прогнозированием затрат и сроков.

По его словам, Perfect Group рассматривает в будущем возможности расширенного применения ИИ для сбора и обработки данных в проектах.

«ИИ потенциально может помочь частично компенсировать кадровый дефицит, взяв на себя рутинные задачи и повышая производительность команды. Автоматизация расчетов и управления помогает уменьшить нагрузку на работников, позволяя им сосредоточиться на творческих и стратегических аспектах работы. Конечно, даже лучшие технологии не смогут решить проблему нехватки рук непосредственно на строительстве», — отметил Коваль.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.