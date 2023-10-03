Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь — Finance.ua

Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь

Игорный бизнес в сентябре уплатил 1,01 млрд грн налогов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Это только за один месяц на 300 млн больше, чем за весь прошлый 2022 год и в 5 раз больше, чем за весь 2021 год», — отметил он. И добавил, что «это тот период (последний месяц в квартале), когда налоговые поступления не очень большие и состоят преимущественно из НДФЛ на выигрыш».

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Примечательно, что в сентябре 2022 г. игорный бизнес заплатил всего лишь 31,2 млн грн. «То есть год к году рост в 32 раза», — прокомментировал Железняк.

Общие налоговые поступления за 9 месяцев этого года от игорного бизнеса уже составили 6,65 млрд грн.

Напомним, Верховный представитель Европейского союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель предложил новый двусторонний многолетний пакет в рамках Европейского фонда мира в размере до 5 млрд евро на следующий год.

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Фінансовий клуб По материалам:

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