Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь — Finance.ua
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Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь

Казна и Политика
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Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь
Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь
Игорный бизнес в сентябре уплатил 1,01 млрд грн налогов.
Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
«Это только за один месяц на 300 млн больше, чем за весь прошлый 2022 год и в 5 раз больше, чем за весь 2021 год», — отметил он. И добавил, что «это тот период (последний месяц в квартале), когда налоговые поступления не очень большие и состоят преимущественно из НДФЛ на выигрыш».
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Примечательно, что в сентябре 2022 г. игорный бизнес заплатил всего лишь 31,2 млн грн. «То есть год к году рост в 32 раза», — прокомментировал Железняк.
Общие налоговые поступления за 9 месяцев этого года от игорного бизнеса уже составили 6,65 млрд грн.
Игорный бизнес уплатил 1 млрд грн налогов за сентябрь
Напомним, Верховный представитель Европейского союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель предложил новый двусторонний многолетний пакет в рамках Европейского фонда мира в размере до 5 млрд евро на следующий год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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