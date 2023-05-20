Хватит 15 евро в сутки: названы самые бюджетные страны Европы для отдыха этим летом — Finance.ua

Хватит 15 евро в сутки: названы самые бюджетные страны Европы для отдыха этим летом Сегодня 11:00 — Мир

Хватит 15 евро в сутки: названы самые бюджетные страны Европы для отдыха этим летом

Турцию назвали самой бюджетной страной для отдыха летом 2023 года по результатам свежего исследования группы экспертов Penfold.

Как пишет Express , в среднем ежедневные расходы отдыхающих в Турции составляют всего около 15 евро.

Эксперты отмечают, что Турция — это отличный вариант для туристов, которые ищут спокойный пляжный отдых под солнцем. При этом в стране огромное количество достойных внимания исторических достопримечательностей.

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В то же время отмечается, что при составлении рейтинга не учитывалась стоимость дороги до Турции, а потому финальный прайс для отпуска в этой стране с учетом авиаперелета для европейцев может быть выше, чем, например, для Польши, занявшей 2 место — все из-за расстояния.

Самые дешевые направления в Европе летом 2023 года

1. Турция (средний суточный бюджет — 15 евро).

2. Польша (21 евро).

3. Болгария (26,5 евро).

4. Венгрия (32 евро).

5. Румыния (37 евро).

6. Хорватия (39 евро).

7. Кипр (46 евро).

8. Португалия (57,5 евро).

9. Греция (62 евро).

10. Испания (68 евро).

«Лучший способ сэкономить деньги в отпуске — это тщательные исследования, планирование и гибкость. Будьте в курсе обменных курсов, подумайте о поездках в непиковые сезоны и сравните цены на авиабилеты, проживание и развлечения, воспользуйтесь скидками и различными акционными предложениями», — посоветовл генеральный директор и соучредитель Penfold Пит Хайкин.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется на весь мир.

УНІАН По материалам:

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