Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль — Finance.ua

Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль Сегодня 23:11 — Финтех и Карты

Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль

Согласно данным аналитиков Chainalysis, объем криптовалюты, похищенной хакерами за июль, составляет почти $2 миллиарда. Однако эти показатели меньше по сравнению с прошлыми годами.

По словам аналитиков, в июле 2020 года злоумышленники похитили меньше средств, чем за тот же период в 2021 и 2019 годах. Эксперты также подчеркнули, что инвесторам следует быть готовыми к увеличению количества краж зимой, ведь это обычно самый прибыльный месяц для криптомошенников.

Однако в настоящее время из-за падения стоимости криптовалют криптовалютное мошенничество уменьшилось на 65%. Так, аналитики Chainalysis опубликовали отчет о потерях от криптовалютного мошенничества с начала 2022 года — они составляют $1.6 миллиарда (на 65% меньше, чем было в 2021).

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noworries По материалам:

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