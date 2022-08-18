Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль — Finance.ua
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Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль

Финтех и Карты
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Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль
Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль
Согласно данным аналитиков Chainalysis, объем криптовалюты, похищенной хакерами за июль, составляет почти $2 миллиарда. Однако эти показатели меньше по сравнению с прошлыми годами.
Хакеры похитили около $2 миллиардов в криптовалюте за июль
По словам аналитиков, в июле 2020 года злоумышленники похитили меньше средств, чем за тот же период в 2021 и 2019 годах. Эксперты также подчеркнули, что инвесторам следует быть готовыми к увеличению количества краж зимой, ведь это обычно самый прибыльный месяц для криптомошенников.
Однако в настоящее время из-за падения стоимости криптовалют криптовалютное мошенничество уменьшилось на 65%. Так, аналитики Chainalysis опубликовали отчет о потерях от криптовалютного мошенничества с начала 2022 года — они составляют $1.6 миллиарда (на 65% меньше, чем было в 2021).
Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко приступить к пути в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их сделкам.

Легкий и понятный путь к крипте

По материалам:
noworries
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