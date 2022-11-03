Группа Ермака-Макфола представила документ с IT-санкциями против россии — Finance.ua
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Группа Ермака-Макфола представила документ с IT-санкциями против россии

Казна и Политика
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Группа Ермака-Макфола представила документ с IT-санкциями против россии
Группа Ермака-Макфола представила документ с IT-санкциями против россии
Война рф против Украины стала наиболее технологично емкой в истории, именно поэтому так необходимы санкции и другие решения для ослабления военного и экономического потенциала агрессора.
Об этом свидетельствует документ санкционной группы Ермака-Макфола на сайте Офиса президента.
«Несмотря на то, что многие наложившие санкции страны ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для россии, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока не подпадают под санкции или ограничения. Именно поэтому наша экспертная группа взяла этот вопрос в работу и предлагает конкретные эффективные меры», — заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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По данным экспертов, враг полагается на иностранные ІТ в командовании своей армией, ведении огня, осуществлении разведки, контроле информационного пространства, атаках на украинскую кибернетическую и гражданскую инфраструктуру и защите собственной инфраструктуры.
Иностранные технологии, которые использует россия, охватывают все: от расширенных серверов электронной почты, возможностей управления сетью, интеллектуальных устройств, приложений программного обеспечения как услуги, сервисов потокового видео и систем автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM) и возможностей информационного моделирования зданий (BIM), роботизированных компонентов, контроллеров устройств, а также программного обеспечения для проектирования, производства и моделирования.
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В рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и ІТ-компаниям принять немедленные меры для:
  1. Блокирования доступа к ІТ, поддерживающим российскую военную машину и ее использование против Украины. российские боеприпасы, ракеты, системы наведения, артиллерия, оборонное вооружение, ряд видов тяжелой техники, танков, подводных судов и т.д. базируются на компонентах или технологиях производства, непосредственно не принадлежащих россии.
  2. Блокирование доступа к ІТ, которые позволяют россии вести информационную и кибервойну против Украины и других. Социальные и рекламные сети, традиционные средства массовой информации и стратегически спланированные пропагандистские кампании против ключевых политических фигур в Украине, налагающих санкции государств и российской оппозиции являются частью программы постоянного и всестороннего управления общественным мнением, сеяния путаницы и искажения публичных сообщений в пользу россии.
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По мнению Ермака, жесткие ІТ-санкции станут серьезным препятствием как для российской военной машины в ее операциях против Украины, так и способности россии использовать свою информационную машину против Украины, Запада и российского населения.
Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для россии возможность использовать или получать ІТ, содержащие программное обеспечение, микропрограммы и компоненты, изготовленные любой страной, которая ввела санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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