Ермак сообщил, какие санкции следует ввести против россии — Finance.ua

Ермак сообщил, какие санкции следует ввести против россии Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Ермак сообщил, какие санкции следует ввести против россии

Против россии следует ввести санкции, которые не позволят ей полноценно заниматься добычей золота. Для этого необходимо использовать жесткий экспортный контроль над поставками оборудования для добычи и производства золота, а также запретить экспорт российского золота из Сингапура (хаб для золота).

Об этом на своей странице в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Необходимо нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасль, а также различные брокерские компании, посредников и перепродавцов золота», — отметил он.

Кроме того, Ермак предложил ввести санкции против производителей оборудования, которые продолжают работать в стране-агрессоре.

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«Необходимо усиливать давление», — добавил он.

Отметим, Андрей Ермак вместе с бывшим послом США в рф Майклом Макфолом возглавляют экспертную международную группу, разрабатывающую рекомендации по ужесточению санкций против рф, а также ищет способы ликвидировать схемы обхода санкций.

Экспорт золота из рф упал практически до нуля с марта 2022-го. В то же время, еще в прошлом году страна-агрессор заняла второе место по уровню производства золота в мире.

Напомним, правительство США ввело запрет на импорт российского золота. Новые контракты заключаться не будут. Ограничения должны урезать доходы Кремля, за счет которых рф спонсирует войну в Украине. Продажа золота находится на втором месте в рейтинге самых прибыльных сфер для бюджета россии (после энергоресурсов).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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