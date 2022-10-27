В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии — Finance.ua
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В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии

Казна и Политика
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В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии
В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что Брюссель работает над новым пакетом санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину.
Об этом сообщает Politico.
Юрова накануне вечером сказала, что ЕС «выйдет с новыми санкциями, возможно, скоро».
Еврокомиссар также отметила роль «некоторых соседних стран», позволяющих торговать подсанкционными товарами в россию.
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Сообщается при этом, что на встрече послов ЕС в среду чиновники блока не получили большей ясности по поводу будущего пакета санкций, о чем заявили три дипломата ЕС, «но ожидается, что в центре внимания будет беларусь».
Напомним, ЕС ввел ряд пакетов санкций в ответ на военное нападение россии на Украину и незаконную аннексию территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Эти меры призваны ослабить экономическую базу россии, лишив ее критически важные технологии и рынки и существенно ограничив ее способность вести войну, указывают в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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