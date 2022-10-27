США ввели санкции против десятков человек и организаций в Молдове из-за связей с кремлем — Finance.ua

США ввели санкции против десятков человек и организаций в Молдове из-за связей с кремлем Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

США ввели санкции против десятков человек и организаций в Молдове из-за связей с кремлем

Министерство финансов США объявило о введении санкций против девяти человек и 12 организаций в Молдове, которые считаются участниками «постоянных кампаний злонамеренного влияния кремля», а также причастными к «системной коррупции» в республике.

«Среди физических и юридических лиц, на которых наложены санкции, — олигархи, широко известные из-за захвата и коррупции политических и экономических институтов Молдовы, а также те, кто выступает инструментом глобальной кампании влияния россии, стремящейся манипулировать Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину», — отмечается в документе.

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Так, в список санкций попал бывший формальный лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. В Минфине США объяснили, что он был причастен к манипуляциям в ключевых секторах правительства республики, в том числе влиянию на правоохранительные, избирательные и судебные органы. Кроме того, ограничения введены против других популистских политиков, занимавших влиятельные должности и пытавшихся вернуть Молдову под влияние кремля.

Среди организаций, против которых введены санкции США, есть, в частности, Национальная инжиниринговая компания (НИК), которая использовалась российскими спецслужбами для прикрытия злонамеренной активности в Молдове. Ограничения введены также против лиц и организаций, причастных к взяткам и фальсификациям выборов в Молдове с целью поддержки прокремлевской политической деятельности.

«российские операции влияния пытаются использовать слабые места в отдельных странах, чтобы дестабилизировать их изнутри. Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия Молдовы, направленные на борьбу с коррупцией и российским влиянием», — отметили в Минфине.

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Укрінформ По материалам:

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