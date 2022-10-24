Десятки иностранцев отказываются от руководящих должностей в компаниях рф, чтобы не попасть под санкции — Finance.ua
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Десятки иностранцев отказываются от руководящих должностей в компаниях рф, чтобы не попасть под санкции

Фондовый рынок
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Десятки иностранцев отказываются от руководящих должностей в компаниях рф, чтобы не попасть под санкции
Десятки иностранцев отказываются от руководящих должностей в компаниях рф, чтобы не попасть под санкции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за последний месяц получило десятки обращений от иностранных граждан, которые из-за нежелания попасть под санкции отказываются от своих должностей в руководящих органах российских компаний.
Об этом НАПК сообщает в Телеграме.
«Деньги — это хорошо, но не попасть под санкции еще лучше — именно так думают иностранцы, которые продолжают активно выходить из органов управления российских компаний», — говорится в сообщении.
НАПК регулярно получает сообщения от иностранцев, которые из-за нежелания попасть под санкции отказываются от своих должностей в руководящих органах компаний государства-террориста.
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Только за последний месяц НАПК получило обращение от десятков иностранцев, которые нашли свой профайл на портале «Война&Санкции» в разделе «Иностранцы в российских компаниях». Это люди, занимавшие должности в таких известных российских компаниях как Мвидео, Полиметалл, Совкомбанк, МТИ Банк, Росбанк, «Л’Ореаль» и другие.
Они все отказались от своих должностей во избежание риска попасть под санкции и обратились в НАПК, чтобы их исключили из списка кандидатов.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». В списке 2551 человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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