Владелец бренда Zara остается в рф. Местный бизнес передаст партнерам из «дружественной» страны — Finance.ua

Владелец бренда Zara остается в рф. Местный бизнес передаст партнерам из «дружественной» страны Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Владелец бренда Zara остается в рф. Местный бизнес передаст партнерам из «дружественной» страны

Испанский холдинг Inditex (бренды Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho) планирует остаться в россии и передать свой местный бизнес партнерам из «дружественной» страны.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

Владелец нескольких торговых центров в Самаре потребовал от российской дочерней компании Inditex «Зара СНГ» возместить ущерб из-за закрытых магазинов. Суд удовлетворил ходатайство. Но «Зара СНГ» обжаловала это решение, заявив, что планирует открыть магазины снова.

Как выяснилось, Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую российские власти не считают недружественной.

Российские активы компании могут перейти к ее партнеру из ОАЭ, говорит источник издания. С российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

В настоящее время Inditex подписывает дополнительные соглашения с российскими торговыми центрами, чтобы удержать занимаемые площади минимум до мая 2023 года, пишет издание.

Потери зарубежных компаний, ушедших из россии, достигли $240 млрд. Чаще всего они либо просто списывали российские активы, либо передавали их местному менеджменту со средним дисконтом 70%, пишет The Bell . Но Inditex, у которой до 24 февраля было 500 магазинов в рф, а доля страны в прибыли достигала 8,5%, похоже, нашла третий путь с новым зарубежным владельцем. Главному конкуренту Inditex H&M, ищущей покупателей на бизнес с июля, продать его так и не удалось.

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