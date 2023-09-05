Гривна укрепилась после решения НБУ: аналитики рассказали, надолго ли это — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гривна укрепилась после решения НБУ: аналитики рассказали, надолго ли это

Валюта
0
Гривна укрепилась после решения НБУ: аналитики рассказали, надолго ли это
Гривна укрепилась после решения НБУ: аналитики рассказали, надолго ли это
В прошлый понедельник НБУ увеличил лимит на покупку валюты для размещения на 3-месячных депозитах, а также разрешил покупать валюту онлайн без заморозки средств на депозите, что повлекло за собой мгновенный эффект укрепления наличного курса гривны.
По словам аналитиков инвестгруппы ICU, после такого решения структура покупки валюты населением изменилась в пользу безналичных денег.
«За четыре дня прошлой недели население приобрело почти $90 млн безналичной валюты, что на 75% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. В то же время спрос на наличную валюту сократился и население приобрело за четыре дня $289 млн, или на 13% меньше», — говорится в финансовом еженедельнике компании.
Читайте также
Отмечается, что решение НБУ имело мгновенный эффект. Курс наличной гривны в системно важных банках усилился к концу прошлой недели более чем на 1%, до 37,4−38,2 грн/долл.
В то же время на межбанковском рынке интервенции НБУ за прошедшую неделю составили 638 млн долларов, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю. Увеличение интервенций, похоже, произошло в результате большего спроса населения на безналичную валюту. Это был самый большой объем недельных интервенций с середины февраля этого года.
Читайте также
«Решение НБУ смягчить валютные ограничения среди прочего было направлено на уменьшение разницы между официальным и наличным курсом, которая заметно возросла в течение августа. Несмотря на то, что это решение быстро повлияло на рынок, достижения наличного курса гривны вряд ли будут существенными и длительными» , — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
Аналитики ICU отметили, что большинство участников рынка ожидают большей ясности о сроках перехода Нацбанка в режим гибкого обменного курса, и ожидание отказа НБУ от фиксированного курса может давить на рынок в ближайшие месяцы. В то же время временные рамки изменения валютной политики остаются достаточно неопределенными.

Справка Finance.ua:

  • С 29 августа украинцам впервые с начала полномасштабного вторжения стала доступна покупка валюты онлайн. Это стало возможным после решения Национального банка смягчить валютные ограничения по части покупки безналичной валюты. Купить валюту онлайн можно в рамках лимита 50 тыс. гривен в месяц в одном банке;
  • также Нацбанк вдвое увеличил лимит покупки безналичной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев — со 100 до 200 тыс. гривен.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.