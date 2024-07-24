ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом — Finance.ua

ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом Сегодня 15:55

ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом

С 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за границей возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола.

Об этом пишет пресс-служба организации.

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Для получения услуг мужчинам необходимо пройти верификацию через приложение «Резерв+» с помощью QR-кода. Услуги будут предоставляться только при подтверждении наличия действительных военно-учетных документов.

Подать заявление на оформление паспортных документов можно в следующих странах:

Польша (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск);

Германия (Мюнхен, Берлин, Кёльн);

Испания (Мадрид, Валенсия);

Чехия (Прага);

Словакия (Братислава);

Италия (Милан).

Список центров и график работы на официальном веб-сайте ГП «Документ»: pasport.org.ua/centers.

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В зарубежных подразделениях граждане Украины могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);



обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).



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