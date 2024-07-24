ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом — Finance.ua
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ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом

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ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом
ГП «Документ» возобновило оформление документов для мужчин за рубежом
С 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за границей возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола.
Об этом пишет пресс-служба организации.

Важно

Для получения услуг мужчинам необходимо пройти верификацию через приложение «Резерв+» с помощью QR-кода. Услуги будут предоставляться только при подтверждении наличия действительных военно-учетных документов.
Подать заявление на оформление паспортных документов можно в следующих странах:
  • Польша (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск);
  • Германия (Мюнхен, Берлин, Кёльн);
  • Испания (Мадрид, Валенсия);
  • Чехия (Прага);
  • Словакия (Братислава);
  • Италия (Милан).
Список центров и график работы на официальном веб-сайте ГП «Документ»: pasport.org.ua/centers.
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В зарубежных подразделениях граждане Украины могут получить следующие услуги:
  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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