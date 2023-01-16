Государство планирует финансировать пенсионные взносы украинцев из-за уменьшения налогов — Finance.ua

Государство планирует финансировать пенсионные взносы украинцев из-за уменьшения налогов Сегодня 09:04 — Личные финансы

Государство планирует финансировать пенсионные взносы украинцев из-за уменьшения налогов

Подготовка к введению накопительного уровня пенсионной системы, которое ориентировочно состоится после окончания войны, продолжается. Одним из важных моментов на стадии разработки соответствующего законопроекта являются шаги по обеспечению сохранения накоплений.

Как заявила заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона, накопления сберегут благодаря инвестициям и усиленному контролю за пенсионными фондами.

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«Нет единого универсального инструмента, как обеспечить сохранность накоплений. Но мы понимаем, что есть комплекс инструментов, на которые следует полагаться, чтобы обеспечить защиту инвестиций от инфляции», — подчеркнула чиновник.

По ее словам, речь идет о комбинации инвестиционных инструментов для того, чтобы это были умеренные риски и максимально возможная при этом доходность вкладов.

С другой стороны, это также вопрос о том, чтобы обезопасить граждан от любых манипуляций, махинаций с деньгами.

Как говорит Марчак, значительная часть реформы направлена именно на то, чтобы обеспечить качественный надзор, проверку информации и действий всех привлеченных к ней участников. В частности, речь идет об усиленной ответственности руководства каждого пенсионного учреждения, которое будет допущено к совершению сделок. Это позволит минимизировать любые риски мошенничества и некомпетентного управления.



Финансирование обеспечат через уменьшение налогов

В правительстве сейчас рассматривают, в частности, и способы финансирования таких отчислений.

Как сообщила Дарья Марчак, в частности, речь идет об уменьшении налогов для использования средств на накопления. Однако это не будет уменьшение единого социального взноса.

«Введение накопительной пенсионной системы на первом этапе или в целом из-за уменьшения ЕСВ может привести к уменьшению ресурса Пенсионного фонда. Но будем реалистами — уже сегодня государство в значительной степени, примерно на 40%, финансирует Пенсионный фонд. Сейчас есть много предложений экспертов по поводу того, что, возможно, финансирование взносов нужно будет обеспечить не через уменьшение ЕСВ, а через другую конфигурацию — уменьшение других налогов», — подчеркнула Марчак.

Справка Finance.ua:

отметим, что проект закона о накопительной пенсии в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и от государства на паритетной основе;



ранее стало известно, что украинцы смогут сами выбирать пенсионный фонд для накопительных взносов, но не сразу;

как сообщалось, чтобы частные институты подготовились к введению накопительной системы, на первом этапе, первые три года, предполагается, что все взносы будут осуществляться именно в государственный пенсионный фонд.



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