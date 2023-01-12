Обязательное пенсионное накопление: почему реформа может быть провальной — Finance.ua

Обязательное пенсионное накопление: почему реформа может быть провальной Сегодня 09:04 — Личные финансы

Обязательное пенсионное накопление: почему реформа может быть провальной

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о том, что один из приоритетов правительства на 2023 год — введение обязательного пенсионного накопления. Однако вокруг этой реформы уже идет дискуссия и звучит критика.

О том, почему введение накопительной системы не актуально, рассказали заместитель директора Центра экономической стратегии Марии Репко и эксперт Института экономических исследований Александра Бетлий.

Пять основных причин, почему сейчас не следует введить систему пенсионного накопления

1. Демографическая ситуация в стране

Любые шаги в рамках пенсионной реформы нуждаются в расчетах и понимании демографической ситуации в стране.

Во время войны Украина столкнулась с огромным оттоком населения за границу. Это изменит демографический портрет Украины, но оценивать, каким образом, еще рано.

Кроме того, война приводит к высокому уровню безработицы, которого раньше не было в Украине.

«В будущем демографические изменения заставят изменить конструкт солидарной системы — после войны нужно будет проводить дополнительную оценку, ведь ситуация кардинально изменится, как сравнить с тем, что было», — отмечают эксперты.

2. Отсутствие имеющихся инструментов в фондовом рынке

Сторонники смены пенсионной системы рассматривают деньги плательщиков взносов как важный источник долгосрочных средств, что будет способствовать развитию фондового рынка в Украине.

Репко и Бетлий обращают внимание на то, что сбережениям украинцев нужно гарантировать защиту и прирост, что возможно только в случае уже имеющихся инструментов на фондовом рынке.

Сегодня фондовый рынок в Украине не работает и также не предлагает инструменты для инвестиций средств, кроме и так доступных банковских депозитов и ОВГЗ.

3. Отсутствие гарантий

Государства, даже с более развитыми фондовыми рынками и качественными институциями, вряд ли могут полностью защитить средства, направленные на накопительное пенсионное страхование.

«Так, в трудные времена правительства ряда стран, включая Польшу, Венгрию и Казахстан, уже внедряли „национализацию“ (скорее экспроприацию) средств накопительного уровня пенсионного обеспечения», — говорят эксперты.

Учитывая частоту кризисов в экономике Украины и высокую инфляцию, сегодня выглядит нецелесообразным введение накопительного пенсионного уровня.

4. Фискальная стойкость

В Украине работает солидарная система пенсионного страхования Этой системе присуща двойная роль: не только роль пенсионного страхования, когда пенсионер получает то, что заработал, но и существенная роль компонента социальной политики.

Так, из государственного бюджета финансируют не только специальные пенсии, но и доплаты ряда пенсионеров до уровня минимальной пенсии.

«Итак, если направить даже 1 п.п. единого социального взноса на накопительное пенсионное страхование, соответствующие потери собственных доходов Пенсионного фонда и других фондов следует компенсировать через дополнительный трансферт из государственного бюджета», — объясняют эксперты.

Существует большая вероятность, что значительная часть средств, направленная в накопительный пенсионный уровень, вернется в бюджет в форме финансирования за счет выпуска ОВГЗ.

Но это будет не вся сумма, а меньше. У Накопительного фонда будут административные расходы, а также Фонд часть средств сможет направить на депозиты в банки. В то же время, за ОВГЗ правительству нужно будет платить проценты.

Так что, с точки зрения фискальной устойчивости введение накопительного уровня сегодня — это переложение средств из одного кармана в другой с определенной потерей по пути.

5. Отсутствие состоятельных институтов

Эксперты отмечают, что в настоящее время в Украине существует мало состоятельных институтов.

В то же время для развития фондового рынка в Украине сверхважна судебная реформа и реформа правоохранительных органов. Это нужно как для развития рынка, так и для развития бизнеса в стране.

В послевоенный период это будет способствовать поступлению в Украину инвестиций и открытию новых бизнесов, которые со временем смогут выходить со своими облигациями и акциями на украинском рынке.

С точки зрения Репко и Бетлий, сегодня не следует вводить какую-либо форму накопительного пенсионного страхования.

«Однако после войны нужно будет провести перепись населения, проанализировать, какими будут финансовые возможности государства и разработать, основываясь на этом, новый дизайн пенсионной системы и широкой системы соцзащиты», — отмечают эксперты.

Следовательно, нужно сначала развивать доверие между государством и гражданами через прогнозируемую и обоснованную политику, а не внедрением быстрых шагов.

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