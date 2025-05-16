Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц — Finance.ua
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Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц

Личные финансы
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Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц
Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц
Правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги при временном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Утвержден Порядок предоставления заведениям, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, физическим лицам — предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.
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Также отмечено, что компенсации будут идти через пенсионный фонд.
Их будут начислять именно заведениям, учреждениям или предприятиям (независимо от формы собственности), в которых бесплатно размещаются ВПЛ, а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.
Сегодня правительство также утвердило порядок предоставления этих компенсаций.
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«Расчеты компенсации за размещение будут производиться органами Пенсионного фонда Украины согласно социальным нормам жилья и социальным нормативам жилищно-коммунального обслуживания… а сама компенсация за размещение будет выплачиваться ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение)», — сообщил Мельничук.
Напомним, по состоянию на март 2025 года в Киеве на учете состоят 424 056 внутренне перемещенных лиц. Из них 239 976 человек были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года.
По материалам:
УНН
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