Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц — Finance.ua

Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц Сегодня 16:45 — Личные финансы

Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц

Правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги при временном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Утвержден Порядок предоставления заведениям, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, физическим лицам — предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

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Также отмечено, что компенсации будут идти через пенсионный фонд.

Их будут начислять именно заведениям, учреждениям или предприятиям (независимо от формы собственности), в которых бесплатно размещаются ВПЛ, а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

Сегодня правительство также утвердило порядок предоставления этих компенсаций.

«Расчеты компенсации за размещение будут производиться органами Пенсионного фонда Украины согласно социальным нормам жилья и социальным нормативам жилищно-коммунального обслуживания… а сама компенсация за размещение будет выплачиваться ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение)», — сообщил Мельничук.

Напомним, по состоянию на март 2025 года в Киеве на учете состоят 424 056 внутренне перемещенных лиц. Из них 239 976 человек были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года.

УНН По материалам:

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