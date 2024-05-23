Гоструда лишат некоторых функций — Finance.ua

Гоструда лишат некоторых функций Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Гоструда лишат некоторых функций

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 9219, который разграничивает отдельные функции между центральными органами исполнительной власти. Документ учитывает изменения, связанные с внедрением законодательства Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Принятие проекта позволит передать отдельные функции, возложенные сегодня на Государственную службу Украины по труду другим, более причастным к соответствующим направлениям работы центральным органам исполнительной власти», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

О каких функциях идет речь

В частности, говорится о разграничении функций регистрации и учета крупнотоннажных транспортных средств, расследовании причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту, о соблюдении законодательства о рекламе.

«Ключевая цель — оптимизировать работу государства по этим направлениям, усовершенствовать имеющиеся механизмы взаимодействия между государством и бизнесом в соответствующих областях. И, как следствие, упростить работу бизнеса и улучшить инвестиционный и бизнес-климат», — пояснила Бережная.

Законопроект позволит, в частности, перераспределить следующие функции Гоструда:

регистрацию и учет крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств — в МВД;

техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту — в Минэнерго и Госинспекцию энергетического надзора;

контроль за соблюдением законодательства о рекламе (о содержании рекламы о вакансиях) — в Госпродпотребслужбу.

Как отметила Бережная, решение разрабатывалось с учетом изменений в функционале госорганов, уже реализованных в рамках приближения законодательства Украины к нормам ЕС. А также соответствующих обязательств, взятых Украиной, что важно для обретения полноправного членства в Евросоюзе.

Справка Finance.ua:

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было упразднено постановление Кабинета Министров № 153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг;



уже пересмотрены более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействие государства и бизнеса.

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