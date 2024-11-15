Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину — Finance.ua

Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину Сегодня 10:45 — Мир

Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину

Госдепартамент США изменил рекомендации для американских граждан по путешествиям в Украину, снизив уровень риска с четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обсудите свое путешествие) сразу для девяти украинских областей.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Госдепа.

«Некоторые регионы могут иметь более низкий уровень риска из-за возможностей противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий», — отмечается в рекомендациях.

При этом указывается, что для путешествий в девять областей в западной части нашей страны установлен третий уровень. Речь идет о поездках в Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

«Неспровоцированное полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается, и даже неприфронтовые регионы остаются объектами российских ракетных и беспилотных атак. Путешественники должны реагировать на воздушные тревоги и искать соответствующее укрытие», — говорится в сообщении.

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При этом указывается, что ситуация с безопасностью может быстро измениться, и путешественники должны быть готовы немедленно уехать без какого-либо предупреждения.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в сообщении на Фейсбук-странице назвала это хорошими новостями . Она отметила, что это стало результатом упорных усилий Посольства Украины в США со всеми бизнес-ассоциациями и Госдепом.

«Искренне благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством, чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес активность. Это единственный путь к самодостаточности», — отметила посол.

Укрінформ По материалам:

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