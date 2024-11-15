Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину

Мир
196
Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину
Госдеп изменил рекомендации для американцев по путешествиям в Украину
Госдепартамент США изменил рекомендации для американских граждан по путешествиям в Украину, снизив уровень риска с четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обсудите свое путешествие) сразу для девяти украинских областей.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Госдепа.
«Некоторые регионы могут иметь более низкий уровень риска из-за возможностей противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий», — отмечается в рекомендациях.
Читайте также
При этом указывается, что для путешествий в девять областей в западной части нашей страны установлен третий уровень. Речь идет о поездках в Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области.
«Неспровоцированное полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается, и даже неприфронтовые регионы остаются объектами российских ракетных и беспилотных атак. Путешественники должны реагировать на воздушные тревоги и искать соответствующее укрытие», — говорится в сообщении.
Читайте также
При этом указывается, что ситуация с безопасностью может быстро измениться, и путешественники должны быть готовы немедленно уехать без какого-либо предупреждения.
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в сообщении на Фейсбук-странице назвала это хорошими новостями. Она отметила, что это стало результатом упорных усилий Посольства Украины в США со всеми бизнес-ассоциациями и Госдепом.
«Искренне благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством, чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес активность. Это единственный путь к самодостаточности», — отметила посол.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.