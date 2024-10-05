Новые тенденции путешествий в 2025 году — исследование
В новом отчете Hilton’s 2025 Trends Report идет речь о туристических тенденциях в 2025 году. По словам Криса Нассетта, президента и главного исполнительного директора Hilton, путешественники не просто хотят выбрать собственное приключение — они хотят максимизировать каждый миг своего времени.
Выводы отчета были обнародованы после масштабного глобального исследования, в котором приняли участие 13 000 путешественников из 13 стран.
Основные тенденции
Почти 7 из 10 путешественников во всем мире любят быть активными во время путешествий, причем 1 из 5 туристов планирует приключения на природе в 2025 году.
Sleep Retreats & Hurkle-Durkling: 1 из 5 путешественников во всем мире наслаждается Hurkle-Durkling, шотландской фразой, которая означает «валяться в постели целый день» во время отпуска, и более четверти путешественников забронируют спа-процедуры или оздоровительные процедуры, чтобы улучшить свое состояние, сон.
Путешествие по времени: 58% путешественников во всем мире, путешествующих со своими детьми, возвращаются в места своего детства.
Медленные путешествия: 1 из 4 туристов планирует исследовать мир и разные культуры в 2025 году, склоняясь к тренду Slow Travel: акт путешествия и погружения в пункт назначения на длительное время как местный житель, чтобы полностью почувствовать культуру.
Высокотехнологичные поездки: 63% путешественников придают большое значение наличию цифрового ключа от номера, который позволит им идти прямо в номер, не останавливаясь у стойки регистрации.
Цифровая детоксикация: 24% путешественников признаются, что отключаются от социальных сетей чаще, чем раньше, во время отпуска.
Размещение с домашними животными: 25% путешественников часто путешествуют на отдых со своими домашними животными.
Frolleagues: сегодня почти 30% туристов во всем мире часто путешествуют с друзьями, также являющимися коллегами, в своих приключениях на досуге.
Эффект Gen Alpha: 70% респондентов по всему миру с детьми выбирают направления отдыха на основе предпочтений своих детей.
Будут путешествовать за едой: Почти 1 из 5 путешественников во всем мире планирует искать новые рестораны или кулинарные впечатления во время своих путешествий, а 50% всех путешественников по всему миру бронируют столик в ресторане перед полетом.
Soft Travel: более 1 из 5 путешественников планируют сбежать для самопознания или психического здоровья во время путешествия для отдыха, предпочитая «мягкие путешествия» или путешествия, поощряющие простоту или спонтанность.
Всплеск в спорте: с 2019 по 2024 год доходы Hilton Worldwide Sport Sales выросли втрое, 80% которых приходится на молодежный или любительский спорт.
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