Госбанки в марте выдали почти 1 млрд грн кредитов аграриям — Finance.ua

Госбанки в марте выдали почти 1 млрд грн кредитов аграриям

Четыре крупнейших государственных украинских банка — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксим и Укргазбанк — в марте выдали кредитов аграриям на сумму почти в 1 млрд грн.

Об этом сообщили в Опендатабот.

В целом с начала года аграрии прокредитовались на сумму более 3 млрд грн.

Условия кредитования:

ПриватБанк: учреждение кредитует посевную кампанию сельскохозяйственных производителей под государственную гарантию на 80% от суммы кредита с возможностью подключения агроклиентов к программе «Доступные кредиты 5-7-9%» под 0% годовых (с одноразовой комиссией до 1% от суммы кредита);



Ощадбанк: банк предлагает аграриям (как существующим, так и новым клиентам) кредитование в рамках двух государственных программ, льготы по которым делают условия кредита более привлекательными;

Укрэксим: с объемами кредитования клиентов аграрного сектора банк входит в пятерку наиболее активных банков-кредиторов. Учреждение предлагает ряд банковских продуктов субъектам хозяйственной деятельности агропромышленного сектора — агрокредиты «Инвестиционный», «Сельхозтехника» и «Оборотный»;



Укргазбанк предлагает: кредит под 0% годовых сроком до 6 месяцев, максимальная сумма кредита до 50 млн грн или до 100 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога.

Ощадбанк, Укрэксим и Укргазбанк. Детали о программах для аграриев: ПриватБанк

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