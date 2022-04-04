Госбанки в марте выдали почти 1 млрд грн кредитов аграриям — Finance.ua
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Госбанки в марте выдали почти 1 млрд грн кредитов аграриям

Сегодня 10:17Кредит&Депозит
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Четыре крупнейших государственных украинских банка — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксим и Укргазбанк — в марте выдали кредитов аграриям на сумму почти в 1 млрд грн.
Об этом сообщили в Опендатабот.
В целом с начала года аграрии прокредитовались на сумму более 3 млрд грн.
Госбанки в марте выдали почти 1 млрд грн кредитов аграриям
Условия кредитования:
  • ПриватБанк: учреждение кредитует посевную кампанию сельскохозяйственных производителей под государственную гарантию на 80% от суммы кредита с возможностью подключения агроклиентов к программе «Доступные кредиты 5-7-9%» под 0% годовых (с одноразовой комиссией до 1% от суммы кредита);
  • Ощадбанк: банк предлагает аграриям (как существующим, так и новым клиентам) кредитование в рамках двух государственных программ, льготы по которым делают условия кредита более привлекательными;
  • Укрэксим: с объемами кредитования клиентов аграрного сектора банк входит в пятерку наиболее активных банков-кредиторов. Учреждение предлагает ряд банковских продуктов субъектам хозяйственной деятельности агропромышленного сектора — агрокредиты «Инвестиционный», «Сельхозтехника» и «Оборотный»;
  • Укргазбанк предлагает: кредит под 0% годовых сроком до 6 месяцев, максимальная сумма кредита до 50 млн грн или до 100 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога.
Детали о программах для аграриев: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксим и Укргазбанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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