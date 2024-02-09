Google переименовывает чат-бота Bard в Gemini и запускает платную подписку — Finance.ua

Google переименовывает чат-бота Bard в Gemini и запускает платную подписку Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Google переименовывает чат-бота Bard в Gemini и запускает платную подписку

Компания Google переименовала своего чат-бота Bard в честь нового лежащего в его основе искусственного интеллекта под названием Gemini. Клиенты из США могут приобрести подписку за $19,99 на месяц на доступ к Gemini Advanced, включающему более мощную модель искусственного интеллекта Ultra 1.0.

Об этом пишет Reuters.

Подписчики получат 2 Тб облачного хранилища, что обычно стоит $9,99 в месяц, и вскоре они получат доступ к Gemini в Gmail и пакете повышения производительности Google.

Этот пакет, известный как Google One AI Premium, является одним из лучших ответов компании Microsoft и ее партнеру OpenAI. Это также показывает растущую конкуренцию среди потребителей, которые теперь имеют несколько вариантов платной подписки на ИИ.

Руководитель продукта Джек Кравчик заявил, что целевым рынком являются люди, которым нужна мощная генеративная технология искусственного интеллекта, которая может создавать новый контент и обрабатывать запросы, на которые нет очевидного ответа в Интернете.

Компания заявила, что пользователи Android могут выбрать Gemini в качестве цифрового помощника по умолчанию на своих телефонах, получая к нему доступ через приложение, кнопку питания или сказав «Hey Google».

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«Когда вы это сделаете, это станет одним из самых простых в мире способов доступа к ИИ», — сказал Кравчик. Gemini также появится в приложении Google для iPhone, добавил он.

По словам Кравчика, по состоянию на четверг Gemini Advanced доступен на английском языке в 150 странах. Внедрение Gemini в смартфоны, которое начнется в США, на следующей неделе расширится на международном уровне, охватив Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и другие регионы с дополнительной языковой поддержкой на японском и корейском языках. Пользователи получают двухмесячную пробную подписку бесплатно.

Что касается смены названия, Кравчик сказал, что подход Google к искусственному интеллекту стал более зрелым, что привело Bard к «эре Gemini».

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