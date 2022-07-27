Голливудский продюсер признал себя виновным в криптопирамиде на $2,5 млн — Finance.ua
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Голливудский продюсер признал себя виновным в криптопирамиде на $2,5 млн

Финтех и Карты
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Голливудский продюсер признал себя виновным в криптопирамиде на $2,5 млн
Голливудский продюсер признал себя виновным в криптопирамиде на $2,5 млн
Голливудский продюсер Райан Фелтон, рекламировавший скам-проект FLiK, признал свою вину по 24 статьям. Используя фейки и богатую фантазию, мужчина обманул криптоинвесторов на сумму свыше 2,5 млн долларов.
Официальное заявление Миниюста (DOJ) гласит, что Фелтон в 2017 году рекламировал ICO (первичное инвестирование в токены) для потокового сервиса FLiK.
В своих роликах и интервью продюсер обещал, что новая платформа станет «убийцей Netflix». И даже придумал фейк о том, что совладельцем FLiK является известный рэпер и актер из Атланты.
Фелтон озвучивал и другие фейки, чтобы привлечь инвесторов. Он заявил инвесторам, что американские военные дали согласие на запуск FLiK, что компания почти оформила все необходимые лицензии, и договорилась о сотрудничестве с телестудиями. Все это не соответствовало истине.
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По завершению раунда ICO продюсер слил свои 40 миллионов монет. В итоге стоимость токена резко упала, инвесторы оказались в убытке, а проект закрылся.
Фелтон уже успел потратить прибыль от продажи токенов (около $2,4 млн). Он купил за них особняк за $1,5 млн, Ferrari и бриллианты.
В 2018 году Фелтон фигурировал в еще одном скам-проекте — бирже CoinSpark.
По материалам:
incrypted
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