Годовая инфляция замедлилась до 21,3% — Finance.ua

Годовая инфляция замедлилась до 21,3% Сегодня 08:35 — Личные финансы

Годовая инфляция замедлилась до 21,3%

Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% в месяц по сравнению с 0,7% в феврале, 0,8% в январе и 0,7% в декабре и ноябре прошлого года.

Как сообщает Государственная служба статистики, с начала года цены выросли на 3%.

В то же время, в годовом измерении инфляция по итогам марта замедлилась до 21,3% по сравнению с 24,9% по итогам февраля и 26% по итогам января.

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Базовая инфляция в марте 2023 года по сравнению с предыдущим календарным месяцем ускорилась до 1,3%, с начала года она составила 2,5%.

По подсчетам Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%.

Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи. На 1,8-0,4% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и рыбные продукты.

В то же время, на 2,3–0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.

При этом одежда и обувь подорожали за месяц на 12,5%, в т.ч. одежда — на 12,5%, обувь — на 12,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 0,8%.

Цены на транспорт снизились на 0,9% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 3%. В то же время, на 5,3% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Напомним, в феврале потребительская инфляция в Украине снизилась до 24,9% в годовом исчислении. По данным Национального банка, замедление роста цен продолжалось и в марте.

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Фінансовий клуб По материалам:

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