Глава «Укрэнерго» рассказал, как покрывается дефицит электроэнергии в Украине — Finance.ua

Глава «Укрэнерго» рассказал, как покрывается дефицит электроэнергии в Украине
В период дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины происходит принудительная активация производства на электростанциях или используется импорт электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей потребления.
Об этом рассказал глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «Телеграф».
По словам руководителя НЭК «Укрэнерго», в энергосистеме Украины время от времени находится дефицит электроэнергии.
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Это связано с тяжелыми разрушениями от российских ракет и дронов тепловых и гидроэлектростанций зимой.
«Очень много электростанций и сетей повреждено, многие энергоблоки разрушены. И они сейчас восстанавливаются. То есть не ремонтируются планово, как всегда, когда заменяются какие-то запчасти, детали, капитально ремонтируются, а восстанавливаются иногда из состояния полного разрушения», — рассказал Кудрицкий.
Кроме того, в настоящее время атомные станции зашли в плановые ремонты. Их производство низкое в летний период. Поэтому покрывать дефицит электроэнергии иногда тяжело.
Дефицит электроэнергии означает, что объем предлагаемой энергии в энергосистеме меньше потребности в потреблении.
«И тогда мы вынуждены либо принудительно активировать производство на электростанциях по команде диспетчера „Укрэнерго“, либо использовать импорт электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей потребления», — говорит глава НЭК.
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По его словам, импорт является наиболее значительным источником покрытия этого дефицита.
Напомним, ранее в «Укрэнерго» призвали украинцев экономить свет в пиковые часы, поскольку в Украине идет ремонт на некоторых энергоблоках ТЭС и АЭС.
В компании заверили, что, несмотря на уничтоженную россиянами Каховскую ГЭС, объем генерации электроэнергии в Украине достаточный для покрытия всех имеющихся потребностей.
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