Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году — Finance.ua

Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году
Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что потребительские цены в Украине в 2022 году вырастут на 30%. Это относительно небольшой уровень в условиях войны.
Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Центра экономической стратегии.
«Инфляционные процессы удалось унять», — сказал он и добавил, что уровень инфляции растет, но он даже ниже прогнозируемых в октябре темпов.
«Мы можем выйти на конец года с показателем индекса потребительских цен 30%», — отметил Пышный.
По его словам, это ниже чем в Молдове, где нет войны, а инфляция составляет 34,5%, а в Польше 17,5%.
«Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые НБУ, дают сегодня оптимизм по контролю соответствующих показателей», — добавил он.
Напомним, что потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку в октябре она составила 26,6%.
Справка Finance.ua:
- рост потребительских цен в Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция продолжала расти;
- перебои с электроснабжением существенно не повлияют на стоимость продуктов питания в Украине и не спровоцируют дефицит на них, сообщал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий;
- индекс оливье в этом году изменился, продукты, используемые при его приготовлении, подорожали почти на 40%.
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