Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году — Finance.ua

Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году Сегодня 08:01 — Личные финансы

Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году

Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что потребительские цены в Украине в 2022 году вырастут на 30%. Это относительно небольшой уровень в условиях войны.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Центра экономической стратегии

«Инфляционные процессы удалось унять», — сказал он и добавил, что уровень инфляции растет, но он даже ниже прогнозируемых в октябре темпов.

«Мы можем выйти на конец года с показателем индекса потребительских цен 30%», — отметил Пышный.

По его словам, это ниже чем в Молдове, где нет войны, а инфляция составляет 34,5%, а в Польше 17,5%.

«Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые НБУ, дают сегодня оптимизм по контролю соответствующих показателей», — добавил он.

Напомним, что потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку в октябре она составила 26,6%.

Справка Finance.ua:

рост потребительских цен в Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция продолжала расти;



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