Глава МВФ предупредила о последствиях войны России против Украины для мировой экономики — Finance.ua

Глава МВФ предупредила о последствиях войны России против Украины для мировой экономики
Глава МВФ предупредила о последствиях войны России против Украины для мировой экономики
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о последствиях войны России против Украины. Мировая экономика только начала восстанавливаться, но может быть отброшена назад.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
«Война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику. Война и беспрецедентные санкции, введенные против россии, имеют далеко идущие последствия», — сказала она.
По ее словам, в то время как мировая экономика и континент начинают восстанавливаться после разрушительного влияния пандемии COVID-19, «этот новый кризис грозит свести на нет часть этого прогресса».
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