Глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, уклоняющимся от мобилизации — Finance.ua
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Глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, уклоняющимся от мобилизации

Мир
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Глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, уклоняющимся от мобилизации
Глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, уклоняющимся от мобилизации
Страны Западной Европы должны изменить подходы к предоставлению помощи украинцам, чтобы стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению в Украину.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
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По словам Сикорского, нынешняя политика многих европейских столиц подрывает обороноспособность и экономическую стабильность Украины, поскольку подлежащие мобилизации мужчины получают экономические льготы за рубежом. В качестве примера министр привел Германию, где украинцы получают значительную финансовую помощь — более 500 евро на человека, а вместе с компенсацией за жилье сумма может превышать 1000 евро в месяц. Он также предположил, что подобные выплаты действуют в Нидерландах и Франции.
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Сикорский призвал прекратить предоставлять финансовую помощь украинским мужчинам, подлежащим мобилизации, считая это эффективным способом поддержки Украины: «Есть простой метод помочь Украине — прекратите предоставлять помощь украинцам, подлежащим мобилизации. Скрываться от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто перестаньте платить им».
По материалам:
Судебно-юридична газета
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