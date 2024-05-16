Гетманцев связывает увеличение количества ФЛП с уклонением от военного учета — Finance.ua

Гетманцев связывает увеличение количества ФЛП с уклонением от военного учета Сегодня 15:47

Гетманцев связывает увеличение количества ФЛП с уклонением от военного учета

По состоянию на 1 мая 2024 года количество зарегистрированных ФЛП составляет 2,03 млн ФЛП, что больше по сравнению с началом года на 38,1 тысячи человек.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Стоит просто посмотреть на статистику, которая свидетельствует, что по состоянию на 01.05.2024 количество зарегистрированных ФЛП с начала года стабильно растет и составляет 2031,3 тыс. ФЛП, что больше по сравнению с началом года на 38,1 тысячи человек. С января по апрель 2024 года количество вновь созданных ФЛП составляет 100,1 тысячи человек, при этом среднемесячный показатель зарегистрированных новых предпринимателей за 4 месяца текущего года составляет более 25 тыс. человек», — написал Гетманцев.

Читайте также В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

Он отметил, что фактически показатель роста вновь созданных ФЛП преобладает над теми, которые закрыли свой бизнес в 2024 году, на 42,5 тысячи человек. Данные свидетельствуют, что наибольшее количество прекращенных ФЛП как раз в тех регионах, где больше открытых новых предпринимателей.

«Вот здесь по законам жанра нужно поставить запятую и сделать предсказуемый вывод об увеличении количества ФЛП как признак «сумасшедшего» роста отечественной экономики. Однако мы этого делать не будем. Потому что имеем разум, свидетельствующий о том, что это не связанные напрямую вещи.

Читайте также: Изменения для ФЛП в 2024 году

К сожалению, сокращение ФЛП объясняется иммиграцией, релокацией, истощением лимитов, а уже потом банкротством. Равно как и увеличение ФЛП объясняется введением РРО, налоговой оптимизацией, уклонением от военного учета, а уже потом безудержным духом нового предпринимательства", — подытожил Гетманцев.

Как сообщалось, почти 31 тысяча ФЛП прекратила свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Чаще всего закрываются бизнесы в Киеве, в Харьковской и Днепропетровской области. Более 23% вновь созданных в прошлом году ФЛП закрылись в 2024 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.