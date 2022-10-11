Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против россии — Finance.ua

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против россии Сегодня 09:13 — Мир

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против россии

Еврокомиссия в новом пакете санкций против россии разработала меры, исключающие возможности для обхода введенных ограничений.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Таллинне.

«Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать „лазейки“ уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными», — рассказывает фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что все лица или сообщества, которые будут причастны к поставке подсанкционных товаров в россию, «будут включены в наш список, и это очень значимый фактор сдерживания, мы не хотим, чтобы третьи государства использовались как „лазейки“ против наших санкций».

Фон дер Ляйен заявила, что введенные Евросоюзом экспортные запреты «оказали очень сильное влияние на экономику россии».

«Например, замедление производства высокотехнологичной продукции повлияло на комплексы военной технологии, что и является нашей целью. Это касается и прекратившегося производства автомашин», — отметила глава Еврокомиссии.

Она также сообщила, что в ближайшие две недели мы предложим в Комиссии, как держать под контролем цены на газ и электроэнергию. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа".

Глава ЕК заявила о необходимости защитить граждан Европы от инициированной российским руководством энергетической войны, в результате которой выросли цены на энергоносители.

Она также подчеркнула, что «Европейский союз наряду с Соединенными Штатами с начала войны является самым большим сторонником Украины. Наша цель — стабильное финансирование Украины в ближайшие месяцы».

Фон дер Ляйен высказалась также за установление строгого контроля границ Евросоюза.

«Поэтому Еврокомиссия дала указание государствам-членам усилить пограничный контроль стран», — сообщила она.

«Нам также нужно охранять критически важную инфраструктуру. Мы должны быть готовы и к другим случаям вроде того, что произошло с „Северным потоком“», — сказала фон дер Ляйен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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