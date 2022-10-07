Из-за восьмого пакета санкций ЕС россия потеряет 7 млрд евро — Шмыгаль
Потери российской экономики от восьмого пакета санкций, которые утвердил Европейский Союз, составят не менее 7 млрд евро.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты. Запрет на импорт из россии полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро.
Расширение запретов использования криптовалют, что помогало обходить санкции. Запрет предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по ІТ и юридических консультаций", — написал он.
По его словам, Украина благодарна ЕС за важный шаг солидарности, вместе с тем ожидает, что санкционное давление на агрессора будет продолжаться.
«Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрещение входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также прекращение выдачи виз для российских граждан», — написал он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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