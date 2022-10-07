Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф — Finance.ua
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Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф

Фондовый рынок
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Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф
Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф
Евросоюз запрещает своим гражданам с 22 октября занимать руководящие должности в ряде российских компаний.
Об этом говорится в опубликованном в четверг очередном пакете санкций против рф.
В нем отмечено, что с 22 октября 2022 года должно быть запрещено занимать какие-либо должности в органах управления этих компаний.
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В список компаний, на которые распространяется это ограничение, включены ОПК «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром Нефть», «Алмаз-Антей» и другие. При этом, согласно документу, предусматривается и ряд исключений из нового правила.
В списке указаны только компании, зарегистрированные в россии, то есть, например, на оператора Северного потока Nord Stream AG эти рестрикции пока не распространяются.
Напомним, в конце сентября в Германии было предложено запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Такое ограничение хотят внести в восьмой пакет санкций против рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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