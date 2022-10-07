Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф — Finance.ua

Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф Сегодня 12:37 — Фондовый рынок

Гражданам ЕС запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях рф

Евросоюз запрещает своим гражданам с 22 октября занимать руководящие должности в ряде российских компаний.

Об этом говорится в опубликованном в четверг очередном пакете санкций против рф.

В нем отмечено, что с 22 октября 2022 года должно быть запрещено занимать какие-либо должности в органах управления этих компаний.

Читайте также ЕС утвердил восьмой пакет санкций против россии

В список компаний, на которые распространяется это ограничение, включены ОПК «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром Нефть», «Алмаз-Антей» и другие. При этом, согласно документу, предусматривается и ряд исключений из нового правила.

В списке указаны только компании, зарегистрированные в россии, то есть, например, на оператора Северного потока Nord Stream AG эти рестрикции пока не распространяются.

Напомним, в конце сентября в Германии было предложено запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Такое ограничение хотят внести в восьмой пакет санкций против рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.