Гетманцев рассказал, у кого и на каких условиях Украина будет занимать в 2023 году — Finance.ua

Гетманцев рассказал, у кого и на каких условиях Украина будет занимать в 2023 году Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, у кого и на каких условиях Украина будет занимать в 2023 году

Общий объем запланированных заимствований из внешних источников на 2023 год составляет $38 млрд.

Об этом глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

«Прежде всего рассчитываем на льготные кредиты: $18 млрд от США, $15 млрд от МВФ, до 5 млрд евро — новая стабилизационная программа от ЕС. Очевидно, что большая часть этой суммы поступит в виде безвозвратных грантов. По моим оценкам, речь может идти даже о половине суммы», — заявил Гетманцев.

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Он добавил, что это критический вопрос для Украины, поскольку наращивание государственного долга ограничено — в 2023 году его предельное значение составит 100% ВВП.

«С учетом возможностей обслуживания долга мы не должны выходить за эти пределы. А заемные деньги нужны. Поэтому должны договариваться об увеличении доли грантов в структуре финансирования бюджетного дефицита. Думаю, в ближайшее время будет несколько раундов переговоров с партнерами, во время которых будет возможность согласовать это. До конца года также рассчитываем на подписание новой кредитной программы с МВФ», — добавил Гетманцев.

«Безусловно, приоритет номер один — это гранты, приоритет номер два — льготные внешние заимствования сроком от 10 лет и по ставке до 3%. Остальные должны покрываться за счет ОВГЗ. Понятно, что лучше, чтобы это происходило на рыночных условиях, а не за счет монетизации Нацбанком дефицита бюджета», — резюмировал парламентарий.

Справка Finance.ua:

13 октября экстренное дополнительное финансирование Международного валютного фонда в размере 1,3 млрд долларов поступило в Украину;

по словам Зеленского, сейчас в Украине есть две ключевые государственные финансовые потребности: 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году; 17 миллиардов долларов для восстановления критической инфраструктуры в рамках RDNA.



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НВ По материалам:

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