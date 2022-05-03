Гетманцев рассказал о возобновлении работы реестра налоговых накладных — Finance.ua
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Гетманцев рассказал о возобновлении работы реестра налоговых накладных

Сегодня 17:43Казна и Политика
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Гетманцев рассказал о возобновлении работы реестра налоговых накладныхГетманцев рассказал о возобновлении работы реестра налоговых накладных
Работу Единого реестра налоговых накладных, остановленную с началом активных военных действий, планируют возобновить в ближайшее время.
Об этом в интервью рассказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев.
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"Мы работаем над тем, чтобы поднять его... Нами было принято единственное возможное решение и единственно правильное решение о закрытии доступа к Реестру. Риски того, что система разбалансируется вследствие неподконтрольности определенных регионов, происходящих там процессов — несоизмеримы с удобством системы.
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Но сейчас мы рассматриваем возможность безопасного запуска системы. Вот как раз в законопроекте 7311 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения», которым отменяется целый ряд норм, введенных в начале военного положения. Рассмотрение законопроекта и альтернативных было временно отложено по техническим причинам, но, как ожидается, — законопроекты будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал на одном из следующих пленарных заседаний. — Ред.) ко второму чтению будут правки для того, чтобы система заработала", — рассказал Гетманцев.
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Напомним, регистрация налоговых накладных была приостановлена решением Кабмина от 28 февраля в связи с введением военного положения.
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По материалам: УНН
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