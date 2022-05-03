Гетманцев рассказал о возобновлении работы реестра налоговых накладных — Finance.ua

"Мы работаем над тем, чтобы поднять его... Нами было принято единственное возможное решение и единственно правильное решение о закрытии доступа к Реестру. Риски того, что система разбалансируется вследствие неподконтрольности определенных регионов, происходящих там процессов — несоизмеримы с удобством системы.
Но сейчас мы рассматриваем возможность безопасного запуска системы. Вот как раз в законопроекте 7311 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения», которым отменяется целый ряд норм, введенных в начале военного положения. Рассмотрение законопроекта и альтернативных было временно отложено по техническим причинам, но, как ожидается, — законопроекты будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал на одном из следующих пленарных заседаний. — Ред.) ко второму чтению будут правки для того, чтобы система заработала", — рассказал Гетманцев.