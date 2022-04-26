Некоторые розничные сети отказываются платить налоги за 2021 год под прикрытием войны, — Гетманцев

Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Война показала, кто есть кто: некоторые розничные сети, несмотря на рост выручки, отказываются платить налоги за 2021 год.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Подавляющее большинство налогоплательщиков добросовестные, но есть компании, которые используют войну как повод», — сказал он в интервью «Украина 24».

Гетманцев объяснил, что некоторые торговые сети, несмотря на рост выручки при падении маржи, отказываются уплачивать налог на прибыль за 2021 год, имеют просроченную задолженность перед партнерами.

При этом Гетманцев не называл конкретных компаний.

«Не буду их называть хотя бы потому, что дал срок до Пасхи», — отметил он.

«АТБ платит налоги вперед, хотелось бы их отметить. А другая сеть большая — они не платят налоги, не платят своим партнерам, у них просроченная задолженность. Причем они, сетевая розница, неплохо чувствуют себя: выручка увеличилась, хотя маржинальность снизилась», — добавил Гетманцев.

«Причем они... неплохо чувствуют себя: выручка увеличилась, хотя маржинальность снизилась... Война показала, кто есть кто», — говорит парламентарий.

Что с уплатой налогов

«По сбору налогов. Мы не можем сказать, что это 50%, это больше. На данный момент идет борьба за каждую копейку за апрель. Если говорить о налоговой, то делаем все возможное, чтобы выполнить апрельский мирный план, то есть тот план, который был утвержден еще осенью», — сказал Гетманцев.

Он отметил, что таможня очень «просела» и дает всего 20% от запланированного.

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