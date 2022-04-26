«АТБ платит налоги вперед, хотелось бы их отметить. А другая сеть большая — они не платят налоги, не платят своим партнерам, у них просроченная задолженность. Причем они, сетевая розница, неплохо чувствуют себя: выручка увеличилась, хотя маржинальность снизилась», — добавил Гетманцев.
«Причем они... неплохо чувствуют себя: выручка увеличилась, хотя маржинальность снизилась... Война показала, кто есть кто», — говорит парламентарий.
Что с уплатой налогов
«По сбору налогов. Мы не можем сказать, что это 50%, это больше. На данный момент идет борьба за каждую копейку за апрель. Если говорить о налоговой, то делаем все возможное, чтобы выполнить апрельский мирный план, то есть тот план, который был утвержден еще осенью», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что таможня очень «просела» и дает всего 20% от запланированного.