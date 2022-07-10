Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье
Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире национального телемарафона рассказал, что именно предусматривает принятый в первом чтении законопроект № 7441-1 о списании и замораживании кредитов на разрушенное жилье.
По его словам, если в результате военных действий противник уничтожил или повредил жилье, взятое в ипотеку, и это жилье было единственным местом жительства для семьи, то такой кредит списывают.
Если гражданин имеет несколько квартир и какое-то жилье приобретено в кредит, то такой заем замораживается до конца войны. То же касается и приобретенного в кредит автомобиля.
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«Мы с вами говорим, что ни в одном обществе нет моральных оснований, чтобы заставлять человека, который лишился единственного жилья, еще платить за него кредит. К тому же такие кредиты не могут компенсироваться банками, ведь они являются коммерческими учреждениями — фактически бизнесом. Поэтому не могут решать проблемы одних на средства других. Эти проблемы решаются на средства государства», — заметил Гетманцев.
Именно поэтому проголосованный в первом чтении законопроект предусматривает механизм, когда после войны государство компенсирует списанные кредиты застройщикам и кредитным учреждениям.
По словам Гетманцева, разница между тем, что государство тратит на войну и тем, что собираем внутри страны, составляет около 120 млрд грн.

Утратили недвижимость или автомобиль, взятые в кредит. Что делать? 💸

«120 миллиардов — это то, что мы тратили в мирное время вообще в месяц... Восстановление жилья во время войны — это достаточно большой вопрос. У нас, кроме этой статьи, есть и другие, которые надо финансировать», — сказал нардеп.
Даниил Гетьманцев отметил, что списание и заморозка ипотечных кредитов будет распространяться на абсолютно все банковские учреждения, выдававшие эти займы.
Людям необходимо подать заявление, предоставить документы, подтверждающие потерю жилья из-за боевых действий, и тогда происходит списание кредита с последующей компенсацией от государства этому банку или застройщику после окончания войны.

Справка Finance.ua:

  • 9 июля Верховная Рада приняла за основу закон № 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье или автомобиль;
  • действие закона хотят распространить не только на имущество, находящееся в залоге по банковскому кредиту, но и на недвижимость, приобретенную заемщиком у застройщика на правах рассрочки или с отсрочкой платежа.

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По материалам:
Факти
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