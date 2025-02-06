Гетманцев ожидает от налоговой перевыполнения бюджета на 4 млрд долларов — Finance.ua

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Гетманцев ожидает от налоговой перевыполнения бюджета на 4 млрд долларов

Казна и Политика
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Гетманцев ожидает от налоговой перевыполнения бюджета на 4 млрд долларов
Гетманцев ожидает от налоговой перевыполнения бюджета на 4 млрд долларов
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ожидает от Государственной налоговой службы перевыполнения бюджета на 4 млрд долларов.
Об этом он сообщил в интервью.
«Я считаю, что есть все необходимые предпосылки для существенного перевыполнения доведенных Министерством финансов планов за счет детенизации. Если мы в 2023 году перевыполнили запланированное за счет детенизации на 1,5 млрд долларов, в 2024 — на 2,5 миллиарда долларов, то в 2025 году даже на инерции от тех мер по детенизации, которые были введены, перевыполнение должно быть существенно больше, даже если просто сохранить прогрессию — около 4 млрд долларов», — сказал он.
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Он отметил, что успехом нового главы ГНС Руслана Кравченко будет считать продолжение системных изменений, которые происходили в налоговой службе последние три года, в частности, диджилизацию процессов.
По мнению Гетманцева, перевыполнение бюджета за январь, о котором отчитался Кравченко, является результатом работы предыдущей команды, но он не отрицает потенциал нового руководителя и убежден, что ему удастся сохранить динамику и обеспечить значительное перевыполнение бюджета.
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31 декабря 2024 года Кабинет Министров назначил бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.
По материалам:
Українські Новини
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