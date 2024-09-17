Гетманцев назвал бюджет на 2025 год «бюджетом пессимизма» — Finance.ua
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Гетманцев назвал бюджет на 2025 год «бюджетом пессимизма»

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Гетманцев назвал бюджет на 2025 год «бюджетом пессимизма»
Гетманцев назвал бюджет на 2025 год «бюджетом пессимизма»
Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.
«Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная», — пояснил он.
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Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую — 8,2%.
В то же время правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год — 9,7%.
Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, основными приоритетами которого является безопасность и оборона Украины. Приоритет бюджета — оборона и безопасность страны. Все внутренние ресурсы будут снова направляться на эти отрасли.
  • Согласно проекту, доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн. Детальнее о показателях мы рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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