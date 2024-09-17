Гетманцев назвал бюджет на 2025 год «бюджетом пессимизма» — Finance.ua

Гетманцев назвал бюджет на 2025 год «бюджетом пессимизма»
Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.
«Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная», — пояснил он.
Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую — 8,2%.
В то же время правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год — 9,7%.
Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.
Справка Finance.ua:
- Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, основными приоритетами которого является безопасность и оборона Украины. Приоритет бюджета — оборона и безопасность страны. Все внутренние ресурсы будут снова направляться на эти отрасли.
- Согласно проекту, доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн. Детальнее о показателях мы рассказывали здесь.
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