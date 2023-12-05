Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз — Finance.ua

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Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз

Энергетика
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Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз
Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз
Решение вопроса повышения акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев.
Об этом сказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время своего выступления на конференции по развитию украинского рынка нефтепродуктов Petroleum & LPG Ukraine 2023, передает enkorr.
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«Около 60 млрд грн акцизов и НДС составляли поступление средств в бюджет в этом году», — сказал Гетманцев, отметив, что повышение акциза на автогаз — перспектива нескольких месяцев.
«Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем данную логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160−170 евро. Это европейская практика», — отметил он.
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Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. При этом, по его словам, идея увеличения акциза на автогаз обсуждается на уровне Кабинета министров.
Напомним, с 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень, действовавший до полномасштабного вторжения россии в Украину: НДС — до 20%, акциз на бензин — до 213 евро, на дизтопливо — до 139 евро за 1000 л. При этом акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.

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По материалам: enkorr
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