Германия предоставит Украине обещанную финансовую помощь, несмотря на распад коалиции — Reuters Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Германия предоставит Украине обещанную финансовую помощь, несмотря на распад коалиции — Reuters

Германия сможет предоставить Украине большую часть обещанных ранее 4 миллиардов евро, даже если бюджет на 2025 год не утвердят вовремя из-за распада правительственной коалиции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, эти средства в большинстве своем являются целевыми, поэтому их могут предоставить Украине в пределах временного бюджетного управления, если сам бюджет не будет принят.

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Вероятная задержка бюджета на следующий год означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как увеличение помощи Украине, все еще могут быть реализованы.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, Германия сократила помощь Украине до 4 миллиардов евро в 2025 году с около 8 миллиардов евро в 2024 году. Источники в правительстве сообщили, что канцлер Олаф Шольц хотел увеличить пакет поддержки Украины на 3 миллиарда евро — до 15 миллиардов евро.

В Германии развалилась шаткая коалиция власти после решения канцлера Олафа Шольца уволить министра финансов из консервативной партии «Свободных демократов».

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Трехсторонняя немецкая коалиция, называемая «светофором», состояла из «Социал-демократической партии Германии», «Союза-90/Зеленые» и «Свободной демократической партии». Этот альянс сформировался, несмотря на то, что в ряде вопросов стороны имели противоположные взгляды.

Серьезная трещина в «светофоре» пошла после слива в СМИ документа, в котором министр финансов от СДП Кристиан Линднер описывает меры, необходимые, по его мнению, для преодоления экономического кризиса.

Теперь Шольц 15 января вынесет на голосование в Бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы в парламент.

Очередные выборы в Бундестаг должны были состояться только 28 сентября 2025 года.

hromadske По материалам:

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