Германия предоставит Украине новый пакет помощи — Finance.ua

Германия предоставит Украине новый пакет помощи
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине в 500 миллионов евро. Об этом он заявил после заседания так называемой контактной группы «Рамштайн».
«Это немецкий пакет», — цитирует заявление Писториуса представителям СМИ немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей Tagesschau.
Кроме того, по его словам, Германия будет поддерживать защиту Украины от агрессивной войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов. Планируется передача 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера.
Новый пакет помощи будет включать 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники.
На вопрос «Радио Свобода» о прогрессе относительно дальнобойных ракет Taurus министр отметил, что об этом «новостей нет».
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