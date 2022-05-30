Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки — Finance.ua
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Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

Сегодня 11:27Казна и Политика
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Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержкиГермания предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки
Германия анонсировала финансовую поддержку Украине.
Об этом на своей странице в Twitter написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран",- пишет она.
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Напомним, правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму за последние девять недель. В частности, Германия с конца марта не поставляла даже никакого достойного внимания легкого вооружения.
С 30 марта по 26 мая в Украину пришло всего две поставки оружия от федерального правительства. Обе содержали только небольшие устройства. В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных противотанковых мин направленного действия.
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Еще одна поставка от федерального правительства пришла в Украину месяцем ранее. В ней были только запчасти к пулеметам, «зажигатели», детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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