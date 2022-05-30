«Долги прошлого». В Германии объяснили, откуда взялись упреки в недостаточной помощи Украине — Finance.ua
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«Долги прошлого». В Германии объяснили, откуда взялись упреки в недостаточной помощи Украине

Сегодня 09:34Казна и Политика
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В Германии не понимают упреков в недостаточной помощи Украине, считая, что ФРГ «не может выполнить все пожелания» Киева. В правительстве предполагают, что именно послужило поводом для них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в интервью Die Welt министра экономики ФРГ Роберта Габека.
«Дело совсем не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение», — сказал он.
В подтверждение своих слов Габек отметил, что в настоящее время украинские солдаты тренируются на Panzerhaubitze 2000.
«Это одно из самых современных артиллерийских орудий. Это требует обучения. Германия вскоре поставит это оружие Украине», — добавил он.
По мнению министра экономики, подобные обвинения могут быть следствием того, что в последние годы Германия «слишком некритично относилась к российскому правительству».
«Германия построила „Северный поток-2“, несмотря на аннексию Крыма и игнорировала предупреждение восточноевропейских партнеров. Это возымело эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом», — пояснил Габек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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