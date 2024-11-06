Германия получила первую компенсацию за газ, который не доставил Газпром — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия получила первую компенсацию за газ, который не доставил Газпром

Энергетика
30
Германия получила первую компенсацию за газ, который не доставил Газпром
Германия получила первую компенсацию за газ, который не доставил Газпром
Энергетическая компания Uniper перечислила в бюджет Германии 530 млн евро в рамках спора с российским Газпромом о возмещении ущерба за недополученный газ.
Об этом сообщает Uniper.
В рамках мер по стабилизации со стороны властей Германии Uniper обязалась передать правительству любые компенсационные выплаты, которые она получит за сокращение поставок газа, после вычета судебных издержек и налогов.
Читайте также
В конце прошлого года Uniper уже зафиксировала резерв в размере около 2,2 млрд евро на ожидаемые платежные обязательства перед ФРГ в связи с помощью, предоставленной в 2022 году.
«Компания пересмотрела размер резерва 30 сентября 2024 г. и на этой основе оценила его в чуть менее 2,5 млрд евро. Она рассчитает точную сумму платежного обязательства на основе своих финансовых показателей за 2024 год», — сказано в отчете.
Читайте также
Ожидается, что средства, скорее всего, будут перечислены правительству Германии в начале 2025 года.
Напомним, по меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски против «Газпрома» из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 миллиарда евро или 20,6 миллиарда долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.