Германия и США ликвидировали крупный «миксер» криптовалют — Finance.ua

Германия и США ликвидировали крупный «миксер» криптовалют Сегодня 22:50 — Криптовалюта

Власти Германии и США ликвидировали крупный «миксер» криптовалют ChipMixer, позволявший пользователям скрывать происхождение своих доходов.

Об этом сообщает Европол

«Национальные органы власти разрушили инфраструктуру платформы в связи с подозрениями в причастности к отмыванию денег и изъяли четыре сервера, около 1909,4 биткойна (около 44,2 миллиона евро) и 7 ТВ данных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незарегистрированный «миксер» криптовалют ChipMixer был создан в 2017 году. Он позволял пользователям смешивать свою криптовалюту с чужой, чтобы скрыть ее происхождение. Сервис был особенно популярен у преступных группировок, которые таким образом отмывали деньги, полученные от наркоторговли, торговли оружием, атак с использованием вирусов-требователей и мошенничества с платежными картами.

В дальнейшем средства злоумышленники могли переводить в любые криптовалюты , выводить на банковские счета.

Специалисты предполагают, что платформа могла способствовать отмыванию 152 000 биткойнов (около 2,73 миллиарда евро по нынешнему курсу).

Программы-вымогатели, такие как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma или Lockbit также использовали эту услугу для отмывания полученных выкупов.

Также расследуется вероятность того, что некоторые криптоактивы, украденные после банкротства крупной криптобиржи в 2022 году, были отмыты через ChipMixer.

Расследование проводилось при поддержке Бельгии, Польши и Швейцарии.

Операция была поддержана Объединенной рабочей группой по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) при Европоле.

Как сообщалось, Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) впервые конфисковало три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках дела о мошенничестве 1,9 млн долларов США.

Укрінформ По материалам:

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