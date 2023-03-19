Германия и США ликвидировали крупный «миксер» криптовалют — Finance.ua
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Германия и США ликвидировали крупный «миксер» криптовалют

Криптовалюта
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Власти Германии и США ликвидировали крупный «миксер» криптовалют ChipMixer, позволявший пользователям скрывать происхождение своих доходов.
Об этом сообщает Европол.
«Национальные органы власти разрушили инфраструктуру платформы в связи с подозрениями в причастности к отмыванию денег и изъяли четыре сервера, около 1909,4 биткойна (около 44,2 миллиона евро) и 7 ТВ данных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что незарегистрированный «миксер» криптовалют ChipMixer был создан в 2017 году. Он позволял пользователям смешивать свою криптовалюту с чужой, чтобы скрыть ее происхождение. Сервис был особенно популярен у преступных группировок, которые таким образом отмывали деньги, полученные от наркоторговли, торговли оружием, атак с использованием вирусов-требователей и мошенничества с платежными картами.
В дальнейшем средства злоумышленники могли переводить в любые криптовалюты, выводить на банковские счета.
Специалисты предполагают, что платформа могла способствовать отмыванию 152 000 биткойнов (около 2,73 миллиарда евро по нынешнему курсу).
Программы-вымогатели, такие как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma или Lockbit также использовали эту услугу для отмывания полученных выкупов.
Также расследуется вероятность того, что некоторые криптоактивы, украденные после банкротства крупной криптобиржи в 2022 году, были отмыты через ChipMixer.
Расследование проводилось при поддержке Бельгии, Польши и Швейцарии.
Операция была поддержана Объединенной рабочей группой по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) при Европоле.
Как сообщалось, Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) впервые конфисковало три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках дела о мошенничестве 1,9 млн долларов США.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Укрінформ
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